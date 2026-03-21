Дальневосточная креветка расселилась по всему Азовскому морю за 10 лет

Фото: из статьи "КРЕВЕТКА PALAEMON MACRODACTYLUS – НОВЫЙ ВИД ФАУНЫ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ В АКВАТОРИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ СОЛЁНОСТЬЮ"

Азовское море стало домом для дальневосточной креветки, которая за прошедшее десятилетие успешно расселилась по всей акватории. Этот вид-вселенец, по мнению ученых АзНИИРХ, является одним из самых успешных среди десятиногих ракообразных, появившихся в Азовском море за последние сто лет.По данным исследователей, дальневосточная креветка впервые была обнаружена в Азовском море ориентировочно в 2012-2014 годах, первые находки были зафиксированы в 2015 году в Арабатском заливе Крыма. С этого момента началось ее стремительное распространение. Креветка активно осваивала протоки дельты Дона и нижнее течение реки, достигнув Аксая. К 2024 году ареал обитания дальневосточной креветки охватил уже северо-западное побережье Азовского моря.Этот вид, изначально обитающий в прибрежных водах западной части Тихого океана, начал свою глобальную экспансию еще в 60-х годах XX века. Благодаря своим адаптивным способностям, он расселился по морям Европы, Южной и Северной Америки, а также успешно проник в Балтийское и Каспийское моря.Ученые предполагают, что в Азовское море креветка попала двумя основными путями: через Керченский пролив в Арабатский залив и из дельты Дона в Таганрогский залив. Ключевую роль в этом процессе могли сыграть суда класса «река-море», совершающие рейсы из Средиземного и Черного морей. Балластные воды таких судов, по мнению специалистов, могли стать переносчиками личинок креветки в порты Крыма и Ростова-на-Дону.Среди пяти видов-вселенцев из числа десятиногих ракообразных, появившихся в Азовском море за последнее столетие, лишь два вида, включая дальневосточную креветку и краба Харриса, смогли достичь значительной численности. Успех дальневосточной креветки подчеркивает способность инвазивных видов быстро адаптироваться и доминировать в новых условиях, что требует дальнейшего изучения и мониторинга.