Фото: Дондей

Ростовскую область 22 марта накроет сильный ветер. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков СК УГМС.В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя.Порывы ветра будут достигать 6...11 метров в секунду. Местами они дойдут до отметки 14 метров в секунду.Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, по югу местами до +15 градусов. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+7 градусов.