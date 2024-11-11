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В Ростовской области за жестокое убийство знакомой осудили мужчину

В Ростовской области за жестокое убийство знакомой осудили мужчину

В Ростовской области суд приговорил 38-летнего жителя Таганрога, убившего знакомую, к девяти годам лишения свободы. Трагедия произошла в приморском городе в мае 2024 года на улице Александровской.

Во время застолья между мужчиной и его приятельницей завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Житель Таганрога до смерти забил свою приятельницу кулаками и гвоздодером. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили представители СУ СК по Ростовской области, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности из-за незаконного оборота наркотиков.

Таганрогский городской суд назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.
Фото: DonDay
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