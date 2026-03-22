В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности утром 22 марта. Сообщение от РСЧС поступило около 7:00.Беспилотная опасность в регионе была объявлена 21 марта. Примерно в 21:30 жителей попросили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти от окон.Утром следующего дня экстренные службы сняли специальный режим. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, чьл за это время над донским регионом БПЛА были уничтожены в Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.