- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, - добавил глава региона.

В четырех районах Ростовской области перехватили беспилотную атаку. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.Дежурные средства ПВО работали на протяжении ночи 22 марта.Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.Как проинформировали в Минобороны России, всего над страной за ночь было уничтожено 25 дронов. Их перехватили над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и акваторией Черного моря.