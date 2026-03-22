Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В четырех районах Ростовской области перехватили беспилотную атаку. Об этом сообщил губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

Дежурные средства ПВО работали на протяжении ночи 22 марта.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, - добавил глава региона.


Как проинформировали в Минобороны России, всего над страной за ночь было уничтожено 25 дронов. Их перехватили над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и акваторией Черного моря.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика