В Ростовской области женщина спалила свой участок, когда пыталась успокоить пчел

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 47-летняя женщина спалила собственный участок, когда пыталась успокоить пчел. ЧП случилось 25 июля в селе Марфинка Матвеево-Курганского района.Жительница села занимается пчеловодством. Для работы в улье ей необходимо было успокоить пчёл, а сделать это можно с помощью дыма. Она решила изготовить дымарь, используя газовую плиту. Женщина развела на плите огонь, но дрова упали на пол, а угли рассыпались. Постройка, в которой находилась плита, загорелась.Местная жительница попыталась потушить начавшийся пожар самостоятельно. Вскоре огонь распространился на хозяйственные постройки и гараж. На место происшествия были вызваны спасатели. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.В региональном ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что сгорели две хозпостройки и гараж площадью 94 квадратных метра. Кроме того, от огня пострадали два улья.