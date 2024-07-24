В Каменске пенсионерка спалила квартиру, пока готовила обед

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошел пожар в квартире. ЧП случилось 22 июля на улице Декабристов, 11.В тот день в одной из квартир четырехэтажки 68-летняя женщина готовила обед. Когда все уже стояло на плите и варилось, она прилегла отдохнуть. В какой-то момент пенсионерка задремала. Оставленная без присмотра еда сгорела, затем воспламенились кухонная утварь и газовая плита.Горожанка проснулась от едкого запаха гари и выбежала на улицу. Пламя перебросилось на мебель и технику. Когда на вызов прибыли спасатели, полыхало все жилье. Площадь пожара составляла более 40 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь едва не перебросился на квартиру сверху по вытяжке. К счастью, спасатели подоспели, прежде чем это случилось.ЧП обошлось без пострадавших. Однако женщине теперь придется искать новое место жительства и тратить круглую сумму на восстановление квартиры.