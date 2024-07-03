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В Ростовской области погибли миллионы пчел из-за обработки полей

В Ростовской области погибли миллионы пчел из-за обработки полей
В Ростовской области погибли миллионы пчел из-за обработки полей. Происшествие случилось в Октябрьском районе Шахт. Супруги Ребровы из хутора Красный Кут, которые занимаются медовым бизнесом, обнаружили, что насекомые 3 июля прилетели с полей в полусонном состоянии, похожем на отравление. Вскоре половина пчел погибла. Информацию об этом сообщает портал «КВУ».

На пасеке Людмила и её муж Александр обнаружили страшную картину: под каждой из 80 пчелиных семей лежали сотни мёртвых насекомых. К счастью, не все пчёлы погибли, в ульях оставалось еще много живых особей.

Соседние пасеки также понесли серьёзные потери: по предварительным оценкам, было уничтожено около 500 пчелиных семей.

Как сообщили в администрации района, 30 июня в Марьевке проводилась обработка полей с подсолнечником. Работы выполнялись ночью, с соблюдением всех необходимых технологий. Однако пчеловодов не предупредили об этом.

Для обработки использовался новый препарат, который, по словам специалистов, может привести к гибели пчел в течение трех дней.

Для семьи Ребровых, как и для многих других пчеловодов Октябрьского района, содержание пасеки — основной источник дохода. Поэтому гибель пчёл может серьёзно сказаться на благосостоянии семьи и даже на цене меда.
Фото: Donday
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