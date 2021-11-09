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В Ростовской области женщина с двумя детьми попала в ДТП

В Ростовской области женщина с двумя детьми попала в ДТП
В Ростовской области женщина-водитель с двумя маленькими детьми попала в ДТП. Авария случилась 10 ноября на трассе Ростов-на-Дону-слобода Родионово-Несветайская - Новошахтинск.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 34-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» обгоняла КамАЗ. После маневра машина потеряла управление и съехала в кювет, где перевернулась.

В результате аварии травмы получил шестилетний мальчик. Женщина-водитель также получила легкие травмы, но госпитализация ей не понадобилась. Еще один трехлетний пассажир легковушки травм не получил. Детям удалось избежать серьезных повреждений благодаря тому, что они были в специальных удерживающих креслах.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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