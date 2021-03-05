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На трассе под Сальском женщина на иномарке вылетела в кювет и перевернулась

На трассе под Сальском женщина на иномарке вылетела в кювет и перевернулась
На трассе под Сальском женщина-водитель попала в ДТП. Авария произошла 9 марта на автодороге в Волгоградской области.

По данным ГУ МВД по региону, 35-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» ехала из Сальска в Волгоград. Примерно на 31-м километре дороги она стала обгонять другое авто и не справилась с управлением.

Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка иномарки. С травмой женщину доставили в больницу.

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