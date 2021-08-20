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В Ростове 36-летняя женщина попала под колеса авто на переходе

В Ростове 36-летняя женщина попала под колеса авто на переходе
В Ростове на пешеходном переходе 36-летняя женщина попала под колеса машины. Авария произошла ранним утром 24 августа на бульваре Комарова.

За рулем «Лады Гранты» был 59-летний мужчина. В районе дома № 11 он не успел притормозить перед женщиной, которая вышла на пешеходный переход, чтобы перейти дорогу. Столкновения избежать не удалось.

- В результате женщина получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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