В Ростове 36-летняя женщина попала под колеса авто на переходе

В Ростове на пешеходном переходе 36-летняя женщина попала под колеса машины. Авария произошла ранним утром 24 августа на бульваре Комарова.За рулем «Лады Гранты» был 59-летний мужчина. В районе дома № 11 он не успел притормозить перед женщиной, которая вышла на пешеходный переход, чтобы перейти дорогу. Столкновения избежать не удалось.- В результате женщина получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.