В Ростовской области женщина подозревается в убийстве 51-летнего соседа

Фото: Дондей.

В городе Таганроге Ростовской области задержали женщину по подозрению в убийстве соседа. Об этом 27 мая сообщили в СУ СК по Ростовской области.По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 25 мая в одном из общежитий города. Женщина выпивала в компании 51-летнего соседа у себя в комнате. Как это бывает, между собутыльниками неожиданно вспыхнул громкий спор. Никто уступать не собирался. Поэтому в пылу ярости женщина схватила нож. Следом мужчина получил удар лезвием в грудь. От полученного ранения он умер на месте.Правоохранительные органы задержали подозреваемую. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу, пока идет расследование.Как сообщает ведомство, подозреваемая ранее была судима за преступление против личности и собственности.