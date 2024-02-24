В Каменске под суд пойдет женщина, зарезавшая соседа по пьяни
Жительница города Каменска-Шахтинского Ростовской области предстанет перед судом. Ее обвиняют в убийстве соседа.
Жуткое ЧП случилось ночью 19 сентября. Накануне вечером 48-летняя женщина выпивала с соседом по общежитию на улице Ворошилова. Когда алкоголь ударил в голову, между ними завязалась ссора. Слово за слово, и представительница слабого пола схватила нож. Она несколько раз ударила им 33-летнего мужчину, от чего тот скончался на месте происшествия.
Горожанку задержали, возбудили в отношении нее уголовное дело и заключили под стражу. По информации СУ СКР по Ростовской области, следствие подготовило достаточную доказательную базу и передало дело в суд.