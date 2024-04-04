Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 56-летняя женщина зарезала знакомого

В Ростовской области 56-летняя женщина зарезала знакомого
В Ростовской области 56-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в убийстве 37-летнего знакомого.

Трагедия случилась 3 апреля в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района. Вечером женщина с приятелем дома выпивала алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. По версии следствия, подозреваемая вышла из себя. Она схватила нож и вонзила его в грудь собутыльнику. От полученного ранения он скончался на месте. После происшествия женщину задержали полицейские.

- В ходе допроса подозреваемая признала вину в преступлении, - сообщили в региональном СУ СКР. - Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее женщина уже была осуждена за преступление против собственности. Максимальное наказание, которое ей грозит за убийство, - до 15 лет лишения свободы.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.