В Ростовской области закрыли участок трассы М-4 «Дон»



На одном из участков трассы М-4 «Дон» ограничили движение. Пассажирский транспорт не сможет проехать в Тарасовском районе с 881-го до 1 000-го километра автодороги (развязка на Шахты). Трассу закрыли 5 февраля в 8:30.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ограничения связаны с плохой погодой. Из-за метели и наледи на дорогах усугубились условия, снизилась видимость. Чтобы избежать аварий, пассажирскому транспорту запретили проезд.



Напомним, в Ростове и области несколько дней будет сохраняться плохая погода. С 7 по 9 февраля ожидаются снег, дождь и мокрый снег. По данным синоптиков, будет сильный ветер. Ночью температура опустится ниже нуля, так что на проезжей части образуется гололёд.