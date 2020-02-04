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Ещё один участок трассы в Ростовской области закрыли для движения

Ещё один участок трассы в Ростовской области закрыли для движения
В Ростовской области ещё на одном участке трассы закрыли движение из-за непогоды.

По информации донской ГИБДД, с 9:30 движение ограничено с 7-го километра (Мясниковский район) по 55-й километр (Несветайский район) трассы Ростов – Новошахтинск.
- В настоящее время на дороге - снег, метель и плохая видимость, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Кроме того, имеются затруднения в движении на 981-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе (Пролетарская балка). На затяжном подъёме с севера на юг буксуют фуры. На месте работают три патрульных автомобиля.

Напомним, ранее из-за непогоды был закрыт участок трассы М-4 «Дон» с 881-го километра в Тарасовском районе до 1 000-го километра (развязка на Шахты).

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