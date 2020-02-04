Ещё один участок трассы в Ростовской области закрыли для движения



В Ростовской области ещё на одном участке трассы закрыли движение из-за непогоды.



По информации донской ГИБДД, с 9:30 движение ограничено с 7-го километра (Мясниковский район) по 55-й километр (Несветайский район) трассы Ростов – Новошахтинск.

- В настоящее время на дороге - снег, метель и плохая видимость, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Кроме того, имеются затруднения в движении на 981-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе (Пролетарская балка). На затяжном подъёме с севера на юг буксуют фуры. На месте работают три патрульных автомобиля.



Напомним, ранее из-за непогоды был закрыт участок трассы М-4 «Дон» с 881-го километра в Тарасовском районе до 1 000-го километра (развязка на Шахты).