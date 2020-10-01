В Ростовской области зафиксировано девять новых случаев смерти от коронавируса

В донском регионе за последние сутки еще девять человек стали жертвами пандемии. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 3 октября, жертвами опасной инфекции стали девять человек: семеро мужчин от 47 до 87 лет и две женщины в возрасте 60 и 80 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, что усугубило влияние коронавируса на организм. Всего от COVID-19 на Дону скончалось 523 человека, в числе которых - 12-летний ребенок.Количество заболевших также растет. Число новых зараженных коронавирусом побило рекорд четырехмесячной давности - 219 человек инфицированы за сутки.