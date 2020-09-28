В Ростовской области за последние сутки от коронавируса выздоровели 197 человек
Более 17 тысяч жителей Ростовской области вылечились от коронавируса. Информацию об этом обнародовало региональное правительство.
По состоянию на 30 сентября с вирусом справились 197 дончан. Всего за период пандемии количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 17 322 дончан, что составляет почти 79% всех случаев заражения.
Количество заболевших также растет. За прошедшие сутки у 197 человек подтвердился диагноз «коронавирус». Всего на Дону были инфицированы 21 938 жителей.
За период пандемии 495 человек стали жертвами опасного вируса, из них девять скончались за последние 24 часа. Большинство умерших - дончане старше 40 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.