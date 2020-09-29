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В Ростовской области от коронавируса скончались девять человек

В Ростовской области от коронавируса скончались девять человек
От коронавируса скончались еще девять человек в Ростовской области. Об этом 1 октября сообщило региональное правительство.

Жертвами пандемии стали 504 жителя донского региона, из которых только за минувшие сутки - девять человек. Ими оказались семь женщин в возрасте от 41 до 85 лет и двое мужчин 54 и 74 лет.

Количественно ежедневных смертей не уменьшается вторые сутки. Столько же умерших от вируса было зафиксировано 30 сентября.

Также за последние 24 часа число заболевших коронавирусом побило рекорды последних месяцев - инфицированы 205 дончан, из которых 110 проживают в Ростове.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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