В Ростовской области зафиксировали 482 новых случая заражения коронавирусом

В Ростовской области зафиксировано 482 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 30 августа, снова в лидерах - люди от 18 до 45 лет. Это 37,6%. Еще 28,2% – пациенты возрастом от 46 до 65 лет; 14,3% – пенсионеры от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет. Также большой процент среди детей – 16,2%.В донском регионе с начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили 123 930 жителей. Жертвами COVID-19 в области стали 5 959 человек.Судя по статистике, в регионе наблюдается положительная динамика. После введенных новых ограничений и активной кампании по вакцинации заболевших стало меньше. Если такие показатели будут прослеживаться и дальше, власти региона снимут еще часть ограничений.