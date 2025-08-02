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Ростовские зоозащитники вытащили из трехметровой строительной ямы пса

Ростовские зоозащитники вытащили из трехметровой строительной ямы пса

В Новочеркасске неравнодушные горожане сообщили в соцсетях о спасении собаки местными зоозащитниками. Пес угодил в глубокую строительную яму, откуда самостоятельно выбраться не мог. По словам очевидцев, животное оказалось в западне из-за отсутствия ограждения вокруг котлована. Глубина ямы составляла три метра.

Илья Нурутдинов, представитель «Альянса зоозащитников» Ростовской области, рассказал, что о случившемся ему сообщили по телефону. Вместе с коллегой он незамедлительно выехал на место происшествия, взяв с собой лестницу и веревку.

В процессе спасательной операции к зоозащитникам присоединился оказавшийся рядом прохожий. Общими усилиями они закрепили трос и подняли собаку на поверхность.

Сразу после освобождения пес скрылся из виду. Судя по его быстрому бегству, серьезных повреждений он не получил.
Фото: Соцсети
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