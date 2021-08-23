В Ростовской области зафиксировали еще 482 случая заражения коронавирусом

В Ростовской области специалисты выявили 482 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства за 25 августа.Судя по статистике, в лидеры снова выбиваются люди от 46 до 65 лет. Таких за сутки выявлено 33,4%. Пациентов от 18 до 45 лет - 33%, еще 15,4% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 3,1% - старше 80 лет. По-прежнему много в последнее время зараженных детей - 15,1% из общего числа.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 121 509 человек. Жертвами опасного вируса стали 5 825 человек.Последнее время специалисты фиксируют спад числа заболевших и стабилизацию показателей заболеваемости. В связи с этим губернатор Ростовской области анонсировал возможное снижение коронавирусных мер.