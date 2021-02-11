342 новых случая заражения COVID-19 выявили в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали 342 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 13 февраля нарастающим итогом общее число инфицированных в регионе достигло 68 349 человек.Наибольшее количество новых зараженных - это люди в возрасте от 46 до 65 лет. Это 35,2% из всего количества новых заболевших. Еще 31,8% - пациенты от 18 до 45 лет, 19,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,9% - старше 80 лет, 6,6% - несовершеннолетние.Судя по статистике ежедневного прироста заболевших, можно отметить снижение числа инфицированных. Уже несколько дней подряд специалисты фиксируют меньше 350 человек с подтвержденным диагнозом. При этом все еще держится на высоком уровне смерность от коронавируса. Так, за сутки умерли 23 человека, а за все время пандемии Ростовская область потеряла 2 932 человека.