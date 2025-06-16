Жители Цимлянска жалуются от запаха мусора из-за нехватки в городе баков

Фото получено от жителей Цимлянска

Жители Цимлянска жалуются на нехватку мусорных баков. Горы отходов, источающие зловоние, портят облик города. Особенно остро проблема встала летом: мусор быстро гниет под палящим солнцем, вызывая недовольство горожан.Сбором и вывозом отходов в Цимлянском районе занимается компания «Коммунальщик», сотрудничающая с региональным оператором «ЭкоЦентр». Ее директор Геннадий Краснянский, также депутат Цимлянского городского поселения.Горожане обратились к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю через его телеграм-канал. Они просят установить новые баки и облагородить контейнерные площадки.Напомним, что в феврале Юрий Слюсарь говорил о планах закупить более 16 тысяч контейнеров для всего региона и благоустроить 7,5 тысячи мусорных площадок.