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Жители Цимлянска жалуются от запаха мусора из-за нехватки в городе баков

Жители Цимлянска жалуются от запаха мусора из-за нехватки в городе баков
Жители Цимлянска жалуются на нехватку мусорных баков. Горы отходов, источающие зловоние, портят облик города. Особенно остро проблема встала летом: мусор быстро гниет под палящим солнцем, вызывая недовольство горожан.

Сбором и вывозом отходов в Цимлянском районе занимается компания «Коммунальщик», сотрудничающая с региональным оператором «ЭкоЦентр». Ее директор Геннадий Краснянский, также депутат Цимлянского городского поселения.

Горожане обратились к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю через его телеграм-канал. Они просят установить новые баки и облагородить контейнерные площадки.

Напомним, что в феврале Юрий Слюсарь говорил о планах закупить более 16 тысяч контейнеров для всего региона и благоустроить 7,5 тысячи мусорных площадок.
Фото получено от жителей Цимлянска
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