Умер бывший депутат гордумы Ростова Геннадий Сердюков
В возрасте 72 лет умер депутат Ростовской-на-Дону городской думы первого и второго созывов. Жизнь Геннадия Сердюкова оборвалась 18 мая.
Геннадий Сердюков посвятил карьеру научной и преподавательской деятельности. Долгие годы он работал в Ростовском государственном университете (ныне Южный федеральный университет). С 1994 по 2001 год Сердюков являлся депутатом городском думы.
В нулевые доктор филологических наук возглавил кафедру политической истории исторического факультета РГУ. Эту должность Геннадий Сердюков покинул в 2013 году.
Причиной смерти бывшего народного избранника стала продолжительная болезнь.