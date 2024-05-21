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Умер бывший депутат гордумы Ростова Геннадий Сердюков

Умер бывший депутат гордумы Ростова Геннадий Сердюков
В возрасте 72 лет умер депутат Ростовской-на-Дону городской думы первого и второго созывов. Жизнь Геннадия Сердюкова оборвалась 18 мая.

Геннадий Сердюков посвятил карьеру научной и преподавательской деятельности. Долгие годы он работал в Ростовском государственном университете (ныне Южный федеральный университет). С 1994 по 2001 год Сердюков являлся депутатом городском думы.

В нулевые доктор филологических наук возглавил кафедру политической истории исторического факультета РГУ. Эту должность Геннадий Сердюков покинул в 2013 году.

Причиной смерти бывшего народного избранника стала продолжительная болезнь.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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