В Ростовской области за сутки выздоровели 307 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области от коронавируса вылечились более 20 тысяч человек. Об этом 14 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки 307 жителей донского региона выздоровели от COVID-19. Всего за период пандемии с вирусом справились 20 335 человек.Количество новых зараженных также продолжает увеличиваться. За последние 24 часа диагноз «коронавирус» поставили еще 280 дончанам. Число подтвержденных инфицированных нарастающим итогом достигло 25 445 человек.Кроме того, под наблюдением медиков находятся 13 734 жителя Ростовской области. К ним относятся люди с явными признаками коронавируса или те, у кого один из трех тестов на инфекцию оказался положительным. Все дончане с подозрениями на COVID-19 самоизолированы либо помещены в стационары. Всего медицинским наблюдением были охвачены 98,9 тысячи человек. У 85,17 тысячи подозрения не подтвердились.Постепенно регион возвращается к прежним ограничениям из-за опасной инфекции. Так, ограничительные меры ввели в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске и Таганроге.