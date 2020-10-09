За сутки с коронавирусом справились 77 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом переболели почти 20 тысяч человек. Об этом сообщило региональное правительство 12 октября.За период пандемии вылечиться от COVID-19 удалось 19 829 дончанам. Из них 77 - за прошедшие сутки.Однако не уменьшается и количество зараженных. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 274 человек, а общее число инфицированных достигло 24 898 жителей донского региона.Помимо этого, 13 327 человек находятся под наблюдением медиков с подозрениями на опасный вирус. Под наблюдением оказываются люди с явными симптомами COVID-19 или те, у кого хотя бы один из трех тестов на коронавирус оказался положительным. Дончане с подозрениями на инфекцию самоизолированы или помещены в стационары.Медицинским наблюдением были охвачены 98 тысяч человек, из которых у 84,7 тысячи подозрения не подтвердились.