В Ростовской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

В Ростовской области увеличилось количество зараженных, умерших от коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 8 сентября, в донском регионе за последние сутки зафиксировали пять смертельных случаев от COVID-19. Все умершие - это пенсионеры от 71 до 92 лет. У самого старшего пациента, 92-летнего мужчины, было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы и почек, также жертвой стала 72-летняя пациентка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ, 71-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринологическим заболеванием и анемией сложного генеза, 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ, а также 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Таким образом, общее число умерших в Ростовской области достигло 378 человек.Растет и общее количество зараженных в регионе. По состоянию на последние сутки в Ростовской области зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 74 пациента - ростовчане.В стране также продолжается борьба с коронавирусом. По последним данным, в России количество инфицированных перевалило за миллион.