На Дону от коронавируса умерли 33-летняя женщина и еще пять пенсионеров

В Ростовской области зафиксировали новые смертельные случаи от коронавируса. Об этом сообщает сайт правительства донского региона.По состоянию на 4 сентября, за сутки в Ростовской области скончалось шесть человек. Из них пятеро - пенсионеры, а также 33-летняя женщина. У нее была гипертоническая болезнь. Кроме того, от COVID-19 умерли еще 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим гастроэнтерологическим заболеванием и нарушением обмена веществ; 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, хроническим заболеванием легких и нарушением обмена веществ; 71-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, неврологическими нарушениями, хроническим заболеванием печени и онкопроцессом; 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, злокачественным новообразованием. Общее число умерших за все время пандемии достигло 369 человек.Выросло и количество заболевших коронавирусом в регионе. На сегодняшний день в регионе 142 новых зараженных. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 17 486 случаев.В стране также продолжается борьба с заболеванием. Количество инфицированных COVID-19 в России превысило один миллион человек.