Рекордное за последний месяц число умерших зарегистрировали на Дону

На Дону в минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное за последний месяц число жителей. Об этом 26 августа сообщило правительство региона.В регистре скончавшихся - двое мужчин и шесть женщин. Среди женщин - 66-летняя пенсионерка с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболеваниями почек, эндокринной системы и ожирением, 67-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ, 68-летняя дончанка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов желудочно-кишечного тракта, 80-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы и нарушением обмена веществ, 83-летняя пенсионерка с аналогичными заболеваниями и 89-летняя женщина с болезнями сердечно-сосудистой системы, хроническими эндокринными болезнями, заболеванием почек и патологией крови.Среди мужчин - 66-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и патологией органов дыхания и 72-летний мужчина с ожирением и хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы.Общее количество не переживших ковид дончан достигло 326 человек. Ежедневно это число увеличивается как минимум на три жителя.