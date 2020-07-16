В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 183 человек

Уже 183 человека стали жертвами коронавируса в Ростовской области. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 18 июля, в регионе от коронавируса за последние сутки умерло пять человек. Это 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями эндокринной системы, нарушением обмена веществ; 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями; 70-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим эндокринным заболеванием; 57-летняя женщина с эндокринным заболеванием и его осложнением, нарушением обмена веществ; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.Наряду с этим в Ростовской области продолжают регистрировать случаи инфицирования коронавирусом. За сутки ковид выявили у 102 человек, а общее количество инфицированных в донском регионе насчитывает 11 316 человек.Ростовская область находится на третьем этапе выхода из режима ограничений. Губернатор Василий Голубев подписал указ, согласно которому с 20 июля будут открыты клубы по интересам, а также разрешена работа музеев и выставочных центров. Магазины непродовольственных товаров могут работать в полном объеме.