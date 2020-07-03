В Ростовской области за сутки скончались пять человек с коронавирусом
На Дону число жертв коронавируса увеличилось до 146. Об этом сообщили в правительстве региона утром 7 июля.
За последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Среди них - 68-летний мужчина с гипертонической болезнью и эндокринологическим заболеванием. Ещё одной жертвой коронавируса стал 73-летний дончанин. У него были хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями. Также умер 63-летний мужчина с подобным диагнозом и прогрессирующей онкологией. Среди скончавшихся - 57-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ. Пятым умершим за сутки стал 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем с осложнениями.
Напомним, по данным на 7 июля, в Ростовской области - 10 256 случаев заражения коронавирусом.