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В Ростовской области – 90 жертв коронавируса

В Ростовской области – 90 жертв коронавируса
Каждые сутки в Ростовской области стали фиксировать неутешительное количество смертей от коронавируса. За сутки от новой инфекции скончались ещё пять человек. Таким образом, по состоянию на утро 21 июня в регионе – 90 умерших. Соответствующую информацию сообщили в областном правительстве.

Новыми жертвами COVID-19 стали 63-летняя женщина с онкологией и хронической болезнью сердечно-сосудистой системы; 76-летний мужчина с заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем; его ровесник, страдавший болезнью почек и сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 79-летняя пенсионерка с такими же недугами и 87-летняя женщина с хроническими заболеваниями лёгких, почек и сердечно-сосудистой системы.

За весь период пандемии в Ростовской области диагноз «коронавирус» поставили 8 534 людям.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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