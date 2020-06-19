В Ростовской области – 90 жертв коронавируса

Каждые сутки в Ростовской области стали фиксировать неутешительное количество смертей от коронавируса. За сутки от новой инфекции скончались ещё пять человек. Таким образом, по состоянию на утро 21 июня в регионе – 90 умерших. Соответствующую информацию сообщили в областном правительстве.Новыми жертвами COVID-19 стали 63-летняя женщина с онкологией и хронической болезнью сердечно-сосудистой системы; 76-летний мужчина с заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем; его ровесник, страдавший болезнью почек и сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 79-летняя пенсионерка с такими же недугами и 87-летняя женщина с хроническими заболеваниями лёгких, почек и сердечно-сосудистой системы.За весь период пандемии в Ростовской области диагноз «коронавирус» поставили 8 534 людям.