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В Ростове-на-Дону число заболевших коронавирусом за сутки возросло на 70

В Ростове-на-Дону число заболевших коронавирусом за сутки возросло на 70
В Ростове-на-Дону за последние сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 2 сентября, за сутки в Ростовской области зафиксировали 145 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии в регионе достигло 17 205 человек.

Число жертв коронавируса достигло пяти человек за сутки. Все они пенсионеры. Общее число умерших от коронавируса - 359 человек.

В целом по стране количество инфицированных за все время пандемии перевалило за миллион человек.

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