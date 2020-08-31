В Ростове-на-Дону число заболевших коронавирусом за сутки возросло на 70

В Ростове-на-Дону за последние сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 2 сентября, за сутки в Ростовской области зафиксировали 145 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии в регионе достигло 17 205 человек.Число жертв коронавируса достигло пяти человек за сутки. Все они пенсионеры. Общее число умерших от коронавируса - 359 человек.В целом по стране количество инфицированных за все время пандемии перевалило за миллион человек.