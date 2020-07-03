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За последние сутки в Ростовской области коронавирусом заразился 91 человек

За последние сутки в Ростовской области коронавирусом заразился 91 человек
В Ростовской области за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 91 человека. Об этом сообщили в правительстве региона.

Таким образом, по данным на 6 июля, в области зарегистрировано 10 166 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшую неделю в регионе количество новых заболевших в сутки колебалось от 90 до 97 человек. Коэффициент распространения коронавируса в среднем был равен 0,8. В связи с этим с 6 июля в области снят ряд ограничений, введённых из-за пандемии. Так, с понедельника в полном объёме возобновили работу детские сады, гостиницы, бассейны, салоны красоты. Жителям Дона официально разрешили посещать пляжи.

В России за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 6 611 человек. По данным на 6 июля, количество заболевших в стране составило 687 862. Скончались от коронавируса 10 296 пациентов.

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