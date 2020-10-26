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В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 215 человек

В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 215 человек
Количество дончан, справившихся с коронавирусом, превысило 23,5 тысячи. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 28 октября от COVID-19 выздоровели 23 664 пациента. Из них 215 человек справились с новым вирусом за минувшие сутки.

В стационаре находятся 2 127 жителей Ростовской области, среди которых 168 - в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В регионе разворачивают все больше новых коек, но коронавирус не отступает: количество зараженных увеличивается с каждым днем. Такими темпами система здравоохранения может вскоре рухнуть.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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