В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 215 человек

Количество дончан, справившихся с коронавирусом, превысило 23,5 тысячи. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 28 октября от COVID-19 выздоровели 23 664 пациента. Из них 215 человек справились с новым вирусом за минувшие сутки.В стационаре находятся 2 127 жителей Ростовской области, среди которых 168 - в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В регионе разворачивают все больше новых коек, но коронавирус не отступает: количество зараженных увеличивается с каждым днем. Такими темпами система здравоохранения может вскоре рухнуть.