В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровел 81 человек

В Ростовской области количество выздоровевших за сутки почти в четыре раза меньше числа заболевших коронавирусом. Об этом 26 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки с опасной инфекцией справился 81 человек. Всего за период пандемии от коронавируса вылечились 23253 пациента.При этом число заболевших за последние 24 часа пополнили 312 человек. Общее количество зараженных достигло 29058 дончан. Из них 756 человек не справились с новым вирусом. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 11 жителей Ростовской области.Кроме того, за жизнь борются 178 человек в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам ИВЛ. Все больше медиков выходят из строя, заражаясь COVID-19. Ситуация по распространению коронавируса остается критической, однако такими темпами система здравоохранения донского региона может и вовсе рухнуть.