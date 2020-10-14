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В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 140 человек с коронавирусом

В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 140 человек с коронавирусом
К аппаратам ИВЛ подключены 140 дончан в тяжелом состоянии с диагнозом «коронавирус». Об этом 16 октября сообщило региональное правительство.

Из-за того, что вирус поражает клетки легких, больные люди не могут самостоятельно дышать. В этих случаях инфицированных подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. Неделю назад количество дончан, находящихся на аппаратах ИВЛ, составляло 108 человек. Таким образом, за семь дней число тяжелобольных с коронавирусом увеличилось на 23%.

Помимо этого, растет и ежедневное количество новых зараженных. За минувшие сутки врачи зафиксировали 285 случаев инфицирования. Всего в области коронавирус выявили у 26 021 человека, из которых 633 скончались.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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