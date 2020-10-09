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В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 199 человек

В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 199 человек
На Дону число переболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек. Об этом 13 октября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки с опасной инфекцией справились 199 дончан. Всего в Ростовской области от COVID-19 вылечились 20 028 человек.

Вместе с тем увеличилось и количество зараженных новым вирусом. За последние 24 часа коронавирус выявили у 277 жителей Ростовской области. За период пандемии в донском регионе специалисты зафиксировали 25 715 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от инфекции скончались еще девять человек: четыре женщины и пять мужчин. Всего жертвами COVID-19 стали 605 дончан. Большинство из них - люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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