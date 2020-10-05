В Ростовской области за сутки с коронавирусом справились 242 человека

Количество вылечившихся от инфекции дончан превысило 18,5 тысячи. Об этом сообщило региональное правительство 7 октября.Коронавирусом переболели уже 18 668 жителей Ростовской области, из которых 242 выздоровели за минувшие сутки.Число заболевших также продолжает расти: за последние 24 часа вирус выявили у 255 человек. Среди зараженных увеличилось количество детей - 19 несовершеннолетних. Всего за период пандемии опасный вирус зафиксировали у 23 557 дончан.Жертвами COVID-19 стали 559 человек, из них за прошедшие сутки - пять мужчин и три женщины. У всех скончавшихся коронавирус сопровождался хроническими болезнями.