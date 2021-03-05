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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались семь человек

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались семь человек
В Ростовской области 3 227 человек скончались от коронавируса за время пандемии. Об этом сообщили в донском правительстве.

По данным на 8 марта, в регистре умерших прибавились еще семь человек. Это две женщины 64, 72 лет и пятеро мужчин 44, 61, 82, 85, 94 лет. У всех умерших были сопутствующие заболевания, которые способствовали тяжелому течению болезни.

Выросло и количество заболевших. За сутки диагноз подтвердился у 268 дончан, а общее число заболевших за все время пандемии превысило 75 тысяч человек.

Несмотря на рост числа умерших и заболевших, власти называют эпидемическую ситуацию в регионе стабильной и принимают решение об очередных послаблениях коронавирусного режима.

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