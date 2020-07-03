В Ростовской области от COVID-19 излечились 6 720 человек

За весь период пандемии коронавируса в донском регионе от инфекции излечились 6 720 человек. О данных на 5 июля в правительстве Ростовской области.За последние 24 часа от COVID-19 выздоровели 276 пациентов. В большинстве случаев коронавирус у людей проявляется в легкой форме – с признаками ОРВИ или вообще бессимптомно. В настоящее время лечение на стационаре получают 677 человек, с диагностированным вирусом. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ находятся 32 пациента.Всего в Ростовской области зафиксировано 9 982 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 136 инфицированных.