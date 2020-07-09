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В Ростовской области от COVID-19 выздоровели почти восемь тысяч человек

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели почти восемь тысяч человек
Почти восемь тысяч человек выздоровели от COVID-19 на территории донского региона. О данных на 11 июля сообщили в правительстве Ростовской области.

За весь период пандемии на территории Дона от коронавируса вылечились 7 954 человека. Только за последние сутки опасным вирусом перестали болеть 194 пациента.

Всего в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 10 628 жителей. За прошедшие сутки COVID-19 подхватили еще 95 человек. От опасного вируса скончался 161 человек. За последние 24 часа умерли пять инфицированных.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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