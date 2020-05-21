В Ростовской области за сутки на нарушителей самоизоляции составили почти тысячу протоколов
На жителей Ростовской области за сутки составили 853 протокола об административных правонарушениях. Такие данные предоставило правительство региона 23 мая.
Всего за весь период самоизоляции было составлено 11 859 протоколов за нарушение режима. Оштрафовали более тысячи дончан. Ещё 800 протоколов суды вернули.
Напомним, протоколы составляют по двум статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В первом случае штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, во втором – от 1 до 30 тысячи рублей.
В Ростовской области за соблюдением режима ограничений следят сотрудники полиции, военные, представители добровольных народных дружин и казаки.
Накануне в администрации Ростова сообщили, что контроль за самоизоляцией и масочным режимом будет усилен в эти выходные – 23 и 24 мая.