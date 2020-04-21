На Дону за сутки составили более 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Ростовской области продолжает действовать режим самоизоляции. За его соблюдением следят сотрудники полиции, военные, казаки и представители добровольных народных дружин.
Так, за прошедшие сутки в регионе составлено 224 протокола на нарушителей. Всего за период с момента введения ограничений протоколы составлены на 3 894 человек. В отношении 139 человек суды вынесли решение о штрафах в размере 15 тысяч рублей, 39 дончан оштрафованы на 7,5 тысячи рублей, один человек – на сумму 5 тысяч рублей. Ещё пять жителей области заплатят по решению суда по 3 тысячи рублей штрафа, двое – по 2 тысячи рублей и 10 - по 1 тысяче рублей.
Напомним, протоколы составляют по двум статьям Кодекса административных правонарушений: ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». От статьи зависит размер штрафа. Если в первом случае он составляет от 15 до 40 тысяч рублей, то во втором случае – от 1 до 30 тысяч рублей. При этом ни самим правоохранителям, ни тем более гражданам не было понятно, по какому принципу квалифицируется нарушение.
На днях Верховный Суд России разъяснил порядок применения данных статей КоАП. Так, по первой статье, которая предусматривает высокие штрафы, штрафуют только тех, кто имеет подозрение на коронавирусную инфекцию, вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировал с заражёнными и при этом нарушает требования. В остальных случаях применяется статья 20.6.1.
Таким образом, ранее оштрафованные на 15 тысяч рублей жители области, руководствуясь разъяснением Верховного Суда, могут обжаловать вынесенные решения.
Добавим, что в Ростове действуют 57 контрольно-пропускных постов для выявления нарушителей режима самоизоляции. В области за соблюдением порядка следят конные дружины. Беспрепятственно передвигаться по городу могут только те, у кого есть пропуска нового образца.