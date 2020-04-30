В Ростовской области за сутки правоохранители составили почти 200 протоколов за нарушение самоизоляции

Почти 200 административных протоколов составили за сутки в донском регионе за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.По данным на 3 мая, 199 административных протоколов составили правоохранители за сутки. За весь период было выявлено 6 116 нарушителей самоизоляции.Кроме того, по решению суда оштрафовали 763 дончанина. 12 из них должны выплатить 30 тысяч рублей, а 503 человека – от одной до четырех тысяч.Согласно статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» любого, кто нарушит режим самоизоляции, могут обязать выплатить штраф до 30 тысяч рублей.