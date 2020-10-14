В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 285 человек
В донском регионе коронавирусом заболели более 26 тысяч жителей. Об этом 16 октября сообщило региональное правительство.
За минувшие сутки врачи зафиксировали 285 случаев инфицирования COVID-19. Всего за период пандемии опасным вирусом заболел 26021 человек. Также увеличилось и количество умерших. За последние 24 часа от вируса скончались еще 7 человек. Общее число жертв пандемии составили 633 человека.
В связи с ежедневно увеличивающимся числом новых зараженных дончан ограничительные меры ввели уже в четырех городах области: Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Волгодонске.
Кроме того, в донской столице с 16 октября действует режим самоизоляции. Ростовчанам запрещено выходить из дома без надобности. Исключением считается выгул домашних животных, медицинская помощь, учеба и работа, уход за родственниками, вынос мусора, посещение тренажерного зала и магазина, а также посещение судебного заседания и похорон.