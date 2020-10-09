За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 26 детей

В Ростовской области еще у 26 несовершеннолетних выявили коронавирус. Об этом 13 октября сообщило региональное правительство.За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 277 жителей донского региона, среди которых 26 детей.На первом месте по числу зараженных по-прежнему остаются люди от 46 до 65 лет, их количество составило 38,3% всех заболевших (106 человек). Среди заболевших в возрасте от 18 до 45 лет зафиксировано 69 случаев заражения (24,9%). Немного меньше инфицированных среди пенсионеров от 66 до 79 лет - 64 дончанина, что составляет 23,1% заболеваний. Помимо этого, опасный вирус подтвердился у 12 пожилых жителей Ростовской области (4,3%).Всего за период пандемии случаи заражения COVID-19 на Дону выявили у 25 175 человек. Из них 605 стали жертвами новой инфекции. Большинство умерших страдали хроническими заболеваниями. За минувшие сутки от коронавируса скончались девять дончан: четыре женщины от 58 до 84 лет и пятеро мужчин в возрасте от 60 до 83 лет.