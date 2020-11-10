В Ростовской области большинство заболевших коронавирусом - люди старше 46 лет

Большую часть заболевших коронавирусом в Ростовской области составили люди старше 46 лет. Об этом 12 ноября сообщило региональное правительство.За период пандемии врачи выявили 34 347 зараженных COVID-19 дончан, из которых 305 подхватили инфекцию за последние 24 часа. Среди них оказался 131 житель региона в возрасте от 46 до 65 лет (42,9%). На втором месте по количеству новых заболевших находятся граждане от 18 до 45 лет - в этой возрастной категории медики зафиксировали 90 случаев инфицирования коронавирусом, что составляет 29,5% от общего числа. Также за сутки COVID-19 подхватили 63 пенсионера от 66 до 79 лет (20,7%).Наименьшее количество новых заболевших зафиксировано среди пожилых дончан - 19 человек (6,2%) и детей - двое несовершеннолетних (0,7%).Кроме того, за прошедшие сутки на Дону от вируса скончались 19 человек. Это семеро мужчин в возрасте от 49 до 79 лет и 12 женщин от 39 лет до 91 года. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 1 013 жителей Ростовской области.