В Ростовской области за сутки коронавирус выявили в 38 муниципалитетах

За сутки медики Ростовской области выявили коронавирус в 38 городах и районах. Большую часть из них составили ростовчане.По состоянию на 17 декабря за сутки инфекцию подхватили 387 человек, среди которых 148 - жители донской столицы. В Зерноградском районе заболели 15 человек, в Сальском и Новочеркасске - по 14. Вирусом заразились 13 таганрожцев, 12 человек из Егорлыкского района, 10 - из Неклиновского. В Морозовском, Чертковском, Белокалитвинском районах и Каменске-Шахтинском COVID-19 обнаружили у девяти человек в каждом муниципалитете. В Батайске, Гуково, а также Азовском, Мясниковском, Тарасовском и Заветинском районах - по восемь.По семь новых инфицированных зафиксировали в Багаевском, Матвеево-Курганском, Константиновском и Миллеровском районах. В Верхнедонском и Кагальницком районах и городе Шахты - по шесть. COVID-19 заразились по четыре жителя Боковского, Шолоховского, Аксайского районов, по три - Тацинского, Волгодонского, Орловского и Пролетарского. В Каменском, Обливском, Дубовском, Семикаракорском, Октябрьском районах, а также в Новошахтинске и Азове заболели по одному жителю донского региона.С начала пандемии в Ростовской области специалисты зафиксировали 46 225 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 1 758 пациентов не смогли справиться с опасным вирусом.